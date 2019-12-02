Під час гасіння пожежі виявили тіло пенсіонера з більш ніж 80 ножовими пораненнями - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Тернопільській області у палаючому будинку правоохоронці виявили тіло пенсіонера з більш ніж 80 ножовими пораненнями, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у регіоні.
Тіло пенсіонера зі слідами насильницької смерті виявили після пожежі рятувальники. 1 грудня на лінію"102″ надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що в Кременці горить житловий будинок.
“Після того, як вогонь погасили, в одній із кімнат рятувальники знайшли тіло чоловіка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти, судовомедичні та пожежні експерти. При попередньому огляді тіла експерт виявив більше вісімдесяти колото-різаних ножових поранень, а причина пожежі — ймовірно підпал”, — вказано у повідомленні.
Потерпілий — власник будинку, 1954 року народження. Пенсіонер мешкав сам. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до смерті чоловіка, опитують сусідів, встановлюють коло осіб, з яким спілкувався загиблий.
На місці злочину працюють оперативники управління карного розшуку в Тернопільській області. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частина 1 ККУ.
Як писав УНН раніше, у Кам’янському Дніпропетровської області в яру виявили труп невстановленого чоловіка.