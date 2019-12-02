Во время тушения пожара обнаружили тело пенсионера из более чем 80 ножевыми ранениями - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Тернопольской области в горящем доме правоохранители обнаружили тело пенсионера из более чем 80 ножевыми ранениями, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
Тело пенсионера со следами насильственной смерти обнаружили после пожара спасатели. 1 декабря на линию “102” поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что в Кременце горит жилой дом.
“После того, как огонь погасили, в одной из комнат спасатели нашли тело мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, криминалисты, судебно и пожарные эксперты. При предварительном осмотре тела эксперт обнаружил более восьмидесяти колото-резанных ножевых ранений, а причина пожара — вероятно поджог”, — указано в сообщении.
Потерпевший — владелец дома, 1954 года рождения. Пенсионер жил один. Работники полиции устанавливают лицо, причастное к смерти мужчины, опрашивают соседей, устанавливают круг лиц, с которыми общался погибший.
На месте преступления работают оперативники управления уголовного розыска в Тернопольской области. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 115 часть 1 УК.
Как писал УНН ранее, в Каменском Днепропетровской области в овраге обнаружили труп неустановленного мужчины.