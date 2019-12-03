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Полиция Тернополя задержала подозреваемого в жестоком убийстве пенсионера

Полиция Тернополя задержала подозреваемого в жестоком убийстве пенсионера

Киев  •  УНН

 • 13247 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Оперативники Тернопольской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

“Первого декабря на линию” 102 ″ поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что после пожара в жилом доме Кременца обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установили правоохранители и личность потерпевшего. Это — житель райцентра, 1954 года рождения“, — указано в сообщении.

“Погибший — владелец данного дома. На нем судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные колото-режущие раны, которые локализуются непосредственно на правой части тела — на плечи, грудной области и на лице”, — сообщила Ольга Романив — старший следователь-криминалист следственного управления ГУНП в Тернопольской области.

На поиски преступника направили личный состав Кременецкого отдела полиции и Главного управления Нацполиции края. Оперативники уголовного розыска осуществляли подворовой обход, общались с соседями погибшего, а также устанавливали лиц, которые приходили в гости к погибшему.

В поле зрения оперативников попали неблагополучные лица, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления и отбывали наказание за убийства, совершенные похожим методом.

“В процессе досудебного расследования полицейские вышли на след предполагаемого преступника, а после того, как появились доказательства, правоохранители начали отрабатывать личность подозреваемого. Им оказался местный неоднократно судимый житель Кременца, который ранее отбывал наказание за убийство и другие преступления. Появились у оперативников и доказательства причастности данного лица к преступлению. Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Проводится досудебное расследование. В ходе проверки стало известно, что между погибшим и подозреваемым возник конфликт, который перерос в убийство и поджог. По дороге домой злоумышленник выбросил нож и переоделся”, — отметили правоохранители.

Мужчине уже объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи будут предлагать содержания под стражей.

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