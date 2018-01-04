Поліція про вбивство Ноздровської: підозрюваних у справі ще немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Слідство поки не має підозрюваних у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це УНН повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.
"Ні", - відповів Жукович на запитання, чи є у справі про убивство Ноздровської підозрювані.
Крім того, Жукович повідомив, що кількість версій убивства поки не змінилась.
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"Як мінімум, відпала версія про зґвалтування, всі інші ще розглядаються слідством. Хоча, звісно, цілком зрозуміло, що це смерть насильницька і кримінальне провадження відкрито за цією статтею", - зазначив Жукович.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що смерть адвоката Ірини Ноздровської, тіло якої було знайдено 1 січня у Київській області, настала внаслідок колото-різаних ран шиї.