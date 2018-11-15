Поліція перекваліфікувала справу про падіння жінки з маршрутки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці перекваліфікували інцидент з падінням жінки з автобуса в Одеській області. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
"Первинно відомості за фактом травмування пасажирки було внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Зважаючи на смерть жінки, інцидент перекваліфікували на ч.2 ст.286 ККУ (ті самі діяння, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження)", – зазначили в поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, в Одеській області з переповненої маршрутки випала жінка. Постраждала впала в кому, а згодом померла в лікарні, так і не прийшовши до тями.