Полиция переквалифицировала дело о падении женщины из маршрутки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители переквалифицировали инцидент с падением женщины из автобуса в Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"Первоначально сведения по факту травмирования пассажирки были внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Учитывая смерть женщины, инцидент переквалифицировали на ч.2 ст.286 УК (те же деяния, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение)", – отметили в полиции.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Одесской области из переполненной маршрутки выпала женщина. Пострадавшая впала в кому, а затем умерла в больнице, не приходя в сознание.