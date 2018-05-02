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Поліція Парижа заявила про затримання 109 учасників першотравневих заворушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб уточнив кількість затриманих поліцією маніфестантів під час масових протестів у Парижі. За його словами, заарештовано 109 осіб, а не 209, як вказувалося раніше, передає УНН з посиланням на AFP.

Поліція Парижа заявила про затримання 109 учасників першотравневих заворушень

“До наступних демонстрацій ми посилимо заходи безпеки, з наміром повністю відокремити демонстрантів від тих, хто прийшов, щоб завдати шкоди”, — пообіцяв він в ефірі телеканалу.

Колломб, який раніше назвав неправдиву цифру в інтерв’ю, пообіцяв у майбутньому посилити поліцейський нагляд. Це сталося після звинувачень МВС у затриманні 1200 представників лівих організацій, які вийшли висловити незгоду із реформами чинного президента Франції Еммануеля Макрона, і зростанням соціально-економічної нерівності.

За даними поліції, в щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.

Одягнені у все чорне протестуючі намагалися затримати демонстрацію, а потім почали громити вітрини по ходу маршруту, а також спалили ресторан McDonald’s. Крім того в ході заворушень були спалені випадкові автомобілі та автосалон, а стіни розписані графіті.

Згідно з попередніми даними, завдано збитків 31 магазину, розгромлено СТО Renault і автошколу, спалено шість автомобілів, знищено декілька стоянок з велосипедами і автобусних зупинок, розбито рекламні щити. Під час сутичок між протестувальниками і силами правопорядку поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

У результаті протестів поранення отримали чотири особи, одна з яких — боєць спецпідрозділу поліції.

Нагадаємо, президент Макрон засудив акцію протесту, заявивши, що “1 травня — це День трудящих, а не день хуліганів”.

Раніше поліція повідомила про затримання 209 демонстрантів.

Як повідомлялося, 1 травня в Парижі спалахнули масові заворушення.

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