Поліція Парижа заявила про затримання 109 учасників першотравневих заворушень

КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб уточнив кількість затриманих поліцією маніфестантів під час масових протестів у Парижі. За його словами, заарештовано 109 осіб, а не 209, як вказувалося раніше, передає УНН з посиланням на AFP.