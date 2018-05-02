Поліція Парижа заявила про затримання 109 учасників першотравневих заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колломб уточнив кількість затриманих поліцією маніфестантів під час масових протестів у Парижі. За його словами, заарештовано 109 осіб, а не 209, як вказувалося раніше, передає УНН з посиланням на AFP.
“До наступних демонстрацій ми посилимо заходи безпеки, з наміром повністю відокремити демонстрантів від тих, хто прийшов, щоб завдати шкоди”, — пообіцяв він в ефірі телеканалу.
Колломб, який раніше назвав неправдиву цифру в інтерв’ю, пообіцяв у майбутньому посилити поліцейський нагляд. Це сталося після звинувачень МВС у затриманні 1200 представників лівих організацій, які вийшли висловити незгоду із реформами чинного президента Франції Еммануеля Макрона, і зростанням соціально-економічної нерівності.
За даними поліції, в щорічній демонстрації 1 травня взяли участь близько 1200 учасників протесту в масках і капюшонах.
Одягнені у все чорне протестуючі намагалися затримати демонстрацію, а потім почали громити вітрини по ходу маршруту, а також спалили ресторан McDonald’s. Крім того в ході заворушень були спалені випадкові автомобілі та автосалон, а стіни розписані графіті.
Згідно з попередніми даними, завдано збитків 31 магазину, розгромлено СТО Renault і автошколу, спалено шість автомобілів, знищено декілька стоянок з велосипедами і автобусних зупинок, розбито рекламні щити. Під час сутичок між протестувальниками і силами правопорядку поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.
У результаті протестів поранення отримали чотири особи, одна з яких — боєць спецпідрозділу поліції.
Нагадаємо, президент Макрон засудив акцію протесту, заявивши, що “1 травня — це День трудящих, а не день хуліганів”.
Раніше поліція повідомила про затримання 209 демонстрантів.
Як повідомлялося, 1 травня в Парижі спалахнули масові заворушення.