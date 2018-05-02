Полиция Парижа заявила о задержании 109 участников первомайских беспорядков

“К следующим демонстрациям мы усилим меры безопасности, с намерением полностью отделить демонстрантов от тех, кто пришел, чтобы нанести вред”, — пообещал он в эфире телеканала.

Коломб, который ранее назвал неверную цифру в телевизионном интервью, пообещал в будущем усилить полицейский надзор. Это произошло после обвинений МВД в задержании 1200 представителей левых организаций, которые вышли выразить несогласие с реформами действующего президента Франции Эммануэля Макрона, и растущим социально-экономическим неравенством.

Беспорядки вспыхнули во время первомайской манифестации трудящихся на юго-востоке Парижа, когда к колонне мирных По данным полиции в ежегодной демонстрации 1 мая приняли участие около 1200 протестующих в масках и капюшонах.

Одетые во все черное протестующие пытались задержать демонстрацию, а затем начали громить витрины по ходу маршрута, а также сожгли ресторан McDonald’s. Кроме того, в ходе беспорядков были сожжены случайные автомобили и автосалон, а стены расписаны граффити.

Согласно предварительным данным, нанесен ущерб 31 магазину, разгромлена СТО Renault и автошкола, сожжено шесть автомобилей, уничтожены несколько стоянок с велосипедами и автобусных остановок, разбиты рекламные щиты. В ходе столкновений между протестующими и силами правопорядка полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В результате протестов ранения получили четыре человека, один из которых — боец спецподразделения полиции.

Напомним, президент Макрон осудил акцию протеста, заявив, что “1 мая — это День рабочих, а не день хулиганов”.

Ранее полиция сообщила о задержании 209 демонстрантов.

Как сообщалось, 1 мая в Париже вспыхнули массовые беспорядки.