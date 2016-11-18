Поліція отримала повідомлення про замінування банку у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні, 18 листопада, поліція отримала повідомлення про замінування одного з банків у Кропивницькому. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ НП в області.
“Надійшло повідомлення телефоном від особи чоловічої статі по лінії 101 про те, що будівля однієї з банківських установ в центрі міста замінована. На місце виїхали працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби, ДСНС, працівники інших зацікавлених служб та відомств, про результати повідомимо згодом”, — повідомили в поліції.
Також в прес-службі додали, що в районі банківської установи перекрито рух транспортних засобів.
З власних джерел УНН стало відомо, що подія відбувається по вул. Тараса Карпи в районі міської ради.