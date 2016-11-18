Полиция получила сообщение о заминировании банка в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня, 18 ноября, полиция получила сообщение о заминировании одного из банков в Кропивницком . Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ НП в области.
"Поступило сообщение по телефону от лица мужского пола по линии 101 о том, что здание одного из банковских учреждений в центре города заминировано. На место выехали сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы, ГосЧС, работники других служб и ведомств, о результатах сообщим позже ", - сообщили в полиции.
Также в пресс-службе добавили, что в районе банковского учреждения перекрыто движение транспортных средств.
Из собственных источников УНН стало известно, что событие происходит по ул. Тараса Карпы в районе городского совета.