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Поліція Києва спростувала поширену в мережі інформацію про низку самогубств в різних районах міста

Київ • УНН

 • 184026 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поліція Києва спростувала поширену в мережі інформацію про начебто скоєні неповнолітніми впродовж дня низку самогубств. Це звернення до громадян та ЗМІ столичні правоохоронці опублікували на своїй офіційній сторінці у соцмережі фейсбук, передає УНН.

Поліція Києва спростувала поширену в мережі інформацію про низку самогубств в різних районах міста

Цитата

“До уваги представників ЗМІ та громадян! Поліція Києва закликає не поширювати недостовірну інформацію, що стосується кримінальних подій та правопорушень, аби не вводити в оману читачів ваших ресурсів, а також не сприяти поширенню фейкової інформації у новинах”, — закликали поліцейські.

Деталі

За даними правоохоронців сьогодні деякі телеграм-канали поширили новини про начебто скоєння кількох самогубств неповнолітніми у різних районах міста. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.

Поліцейські зазначили, що подібні пости компрометують ресурси, на яких вони розміщені, та водночас викликають панічні настрої у громадян. Правоохоронці також закликали киян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати упереджені неправдиві новини.

У поліції зазначили, що вони завжди самі оперативно інформують громадян про надзвичайні події та злочини, які можуть викликати суспільний резонанс.

Водночас в коментарях до допису столичні поліцейські підтвердили сьогоднішню інформацію про загибель 34-річного чоловіка, який стрибнув із багатоповерхівки. Про це ви можете почитати в ексклюзивному матеріалі УНН.

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Додатково

Останнім часом фіксується чимало суїцидів. Лише впродовж жовтня у столиці щонайменше 5 людей стрибнули з багатоповерхівок, та забились на смерть.

Правоохоронці зазначають, що вкорочують собі віку як вже дорослі люди, так і підлітки. Проте вони не підтверджує взаємозв’язок цієї низки самогубств.

“... на даний час правоохоронні органи не встановили жодного зв’язку між цими подіями”, — прокоментувала речниця міської прокуратури Надія Максимець жовтневі самогубства у Києві.

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