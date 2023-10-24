Поліція Києва спростувала поширену в мережі інформацію про низку самогубств в різних районах міста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поліція Києва спростувала поширену в мережі інформацію про начебто скоєні неповнолітніми впродовж дня низку самогубств. Це звернення до громадян та ЗМІ столичні правоохоронці опублікували на своїй офіційній сторінці у соцмережі фейсбук, передає УНН.
Цитата
“До уваги представників ЗМІ та громадян! Поліція Києва закликає не поширювати недостовірну інформацію, що стосується кримінальних подій та правопорушень, аби не вводити в оману читачів ваших ресурсів, а також не сприяти поширенню фейкової інформації у новинах”, — закликали поліцейські.
Деталі
За даними правоохоронців сьогодні деякі телеграм-канали поширили новини про начебто скоєння кількох самогубств неповнолітніми у різних районах міста. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.
Поліцейські зазначили, що подібні пости компрометують ресурси, на яких вони розміщені, та водночас викликають панічні настрої у громадян. Правоохоронці також закликали киян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати упереджені неправдиві новини.
У поліції зазначили, що вони завжди самі оперативно інформують громадян про надзвичайні події та злочини, які можуть викликати суспільний резонанс.
Водночас в коментарях до допису столичні поліцейські підтвердили сьогоднішню інформацію про загибель 34-річного чоловіка, який стрибнув із багатоповерхівки. Про це ви можете почитати в ексклюзивному матеріалі УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві чоловік вистрибнув з 13 поверху: що відомо про чергове самогубство
Додатково
Останнім часом фіксується чимало суїцидів. Лише впродовж жовтня у столиці щонайменше 5 людей стрибнули з багатоповерхівок, та забились на смерть.
Правоохоронці зазначають, що вкорочують собі віку як вже дорослі люди, так і підлітки. Проте вони не підтверджує взаємозв’язок цієї низки самогубств.
“... на даний час правоохоронні органи не встановили жодного зв’язку між цими подіями”, — прокоментувала речниця міської прокуратури Надія Максимець жовтневі самогубства у Києві.