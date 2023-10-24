Полиция Киева опровергла распространенную в сети информацию о череде самоубийств в разных районах города
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Полиция Киева опровергла распространенную в сети информацию о якобы совершенных несовершеннолетними в течение дня ряде самоубийств. Это обращение к гражданам и СМИ столичные правоохранители опубликовали на своей официальной странице в соцсети фейсбук, передает УНН.
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“Вниманию представителей СМИ и граждан! Полиция Киева призывает не распространять недостоверную информацию, касающуюся уголовных событий и правонарушений, чтобы не вводить в заблуждение читателей ваших ресурсов, а также не способствовать распространению фейковой информации в новостях”, — призвали полицейские.
Детали
По данным правоохранителей сегодня некоторые телеграмм-каналы распространили новости о якобы совершении нескольких самоубийств несовершеннолетними в разных районах города. Однако, эта информация не соответствует действительности.
Полицейские отметили, что подобные посты компрометируют ресурсы, на которых они размещены, и одновременно вызывают панические настроения у граждан. Правоохранители также призвали киевлян доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные новости.
В полиции отметили, что они всегда сами оперативно информируют граждан о чрезвычайных происшествиях и преступлениях, которые могут вызвать общественный резонанс.
В то же время в комментариях к сообщению столичные полицейские подтвердили сегодняшнюю информацию о гибели 34-летнего мужчины, который прыгнул с многоэтажки. Об этом вы можете почитать в эксклюзивном материале УНН.
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Дополнительно
В последнее время фиксируется немало суицидов. Только в течение октября в столице по меньшей мере 5 человек прыгнули с многоэтажек, и забились насмерть.
Правоохранители отмечают, что убивают себя как уже взрослые люди, так и подростки. Однако они не подтверждают взаимосвязь’связь этой череды самоубийств.
“... в настоящее время правоохранительные органы не установили никакой связи’связи между этими событиями”, — прокомментировала пресс-секретарь городской прокуратуры Надежда Максимец октябрьские самоубийства в Киеве.