Полиция Киева опровергла распространенную в сети информацию о череде самоубийств в разных районах города

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“Вниманию представителей СМИ и граждан! Полиция Киева призывает не распространять недостоверную информацию, касающуюся уголовных событий и правонарушений, чтобы не вводить в заблуждение читателей ваших ресурсов, а также не способствовать распространению фейковой информации в новостях”, — призвали полицейские.

Детали

По данным правоохранителей сегодня некоторые телеграмм-каналы распространили новости о якобы совершении нескольких самоубийств несовершеннолетними в разных районах города. Однако, эта информация не соответствует действительности.

Полицейские отметили, что подобные посты компрометируют ресурсы, на которых они размещены, и одновременно вызывают панические настроения у граждан. Правоохранители также призвали киевлян доверять только официальным источникам информации и не распространять ложные новости.

В полиции отметили, что они всегда сами оперативно информируют граждан о чрезвычайных происшествиях и преступлениях, которые могут вызвать общественный резонанс.

В то же время в комментариях к сообщению столичные полицейские подтвердили сегодняшнюю информацию о гибели 34-летнего мужчины, который прыгнул с многоэтажки. Об этом вы можете почитать в эксклюзивном материале УНН.

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В последнее время фиксируется немало суицидов. Только в течение октября в столице по меньшей мере 5 человек прыгнули с многоэтажек, и забились насмерть.

Правоохранители отмечают, что убивают себя как уже взрослые люди, так и подростки. Однако они не подтверждают взаимосвязь’связь этой череды самоубийств.

“... в настоящее время правоохранительные органы не установили никакой связи’связи между этими событиями”, — прокомментировала пресс-секретарь городской прокуратуры Надежда Максимец октябрьские самоубийства в Киеве.