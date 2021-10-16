Поліція Австралії конфіскувала найбільшу партію героїну в історії країни

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У зв’язку з контрабандою наркотиків поліція заарештувала громадянина Малайзії. Він був затриманий 14 жовтня і залишиться під вартою до січня.

Партія наркотиків доставлялася до Австралії на кораблі. Корабель прибув в порт Мельбурна 29 вересня. Там його оглянули співробітники правопорядку, в результаті чого поліція виявила героїн.

Нагадаємо

У липні з Ірану у муляжах цегли в Україну завезли партію героїну на мільярд гривень.