Поліція Австралії конфіскувала найбільшу партію героїну в історії країни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Федеральна поліція Австралії вилучила 450 кг героїну загальною вартістю 140 млн доларів, що є найбільшою партією наркотиків, що була конфіскована в країні. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.
Деталі
У зв’язку з контрабандою наркотиків поліція заарештувала громадянина Малайзії. Він був затриманий 14 жовтня і залишиться під вартою до січня.
Партія наркотиків доставлялася до Австралії на кораблі. Корабель прибув в порт Мельбурна 29 вересня. Там його оглянули співробітники правопорядку, в результаті чого поліція виявила героїн.
Нагадаємо
У липні з Ірану у муляжах цегли в Україну завезли партію героїну на мільярд гривень.