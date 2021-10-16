Полиция Австралии конфисковала крупнейшую партию героина в истории страны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Федеральная полиция Австралии изъяла 450 кг героина общей стоимостью 140 млн долларов, что является крупнейшей партией наркотиков, которая была конфискована в стране. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.
Детали
В связи с контрабандой наркотиков полиция арестовала гражданина Малайзии. Он был задержан 14 октября и останется под стражей до января.
Партия наркотиков доставлялась в Австралию на корабле. Корабль прибыл в порт Мельбурна 29 сентября. Там его осмотрели сотрудники правопорядка, в результате чего полиция обнаружила героин.
Напомним
В июле из Ирана в муляжах кирпича в Украине завезли партию героина на миллиард гривен.