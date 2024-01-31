Поліція показала перші кадри після обстрілу рф по центру Покровська

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Київ • УНН

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Правоохоронці опублікували відео кадрів перших хвилин після російського ракетного удару по центру Покровська в Донецькій області.

Правоохоронці опублікували відео кадрів перших хвилин після російського ракетного удару по центру Покровська на Донеччині. Про це повідомляє поліція Донецької області, пише УНН.

Рятували важкопоранених. Відео роботи парамедиків поліції на місці ракетного удару в Покровську 30 січня ворог завдав два удари по місту,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що війська рф атакували місто ракетами С-300 та "Іскандер-М".

Нагадаємо

Армія рф, 30 січня, у вівторок пізно ввечері вдарила ракетами по Покровську Донецької області, поранення отримали шестеро цивільних. Внаслідок атаки пошкоджено підприємство.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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