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Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска

Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 16:15  •  26514 просмотра

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Правоохранители опубликовали видео кадров первых минут после российского ракетного удара по центру Покровска в Донецкой области.

Правоохранители опубликовали видео кадров первых минут после российского ракетного удара по центру Покровска в Донецкой области. Об этом сообщает полиция Донецкой области, пишет УНН.

Спасали тяжелораненых. Видео работы парамедиков полиции на месте ракетного удара в Покровске 30 января враг нанес два удара по городу,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что войска рф атаковали город ракетами С-300 и "Искандер-М".

Напомним

Армия рф, 30 января, во вторник поздно вечером ударила ракетами по Покровску Донецкой области, ранения получили шестеро гражданских. В результате атаки повреждено предприятие.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
9k720-iskander9К720 Искандер
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
Поліція показала перші кадри після обстрілу рф по центру Покровська
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