Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска

Важный разговор Бринк, Нуланд и Умерова: говорили о войне

Посол США встретился с Рустемом Умеровым и заместителем Государственного секретаря Викторией Нуланд в Киеве, чтобы обсудить поддержку США Украины в борьбе с российской агрессией.