Поліцейського застрелили, двох поранено під час протестів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліцейський загинув після того, як під час протесту опозиційних сил у Венесуелі 26 жовтня стосовно нього використали вогнепальну зброю, ще двоє офіцерів поліції поранені. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Нестор Ревероль у п'ятницю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Раніше лідер противників правлячого уряду соціалістів та президента Ніколаса Мадуро, Енріке Капрілес заявив, що під час протестів більше 120 людей були поранені. За даними опитувань, більшість населення країни звинувачує Н.Мадуро у економічному провалі, інфляції та дефіциті товарів широкого вжитку.
Протести у Венесуелі стали наслідком дій виборчих органів країни, які заблокували кампанію за відкликання з посади президента країни Ніколаса Мадуро. 25 жовтня опозиційна більшість у Національній асамблеї Венесуели проголосувала за те, щоб розпочати "політичний та кримінальний" судовий процес над Н.Мадуро через порушення ним демократичних процедур.