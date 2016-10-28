Полицейского застрелили, двоих ранили во время протестов в Венесуэле

ukru
15 марта, 19:03 • 116391 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170330 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140281 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132554 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114072 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106219 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101988 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136734 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132562 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127901 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 49822 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 39181 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 30991 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 26634 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 28769 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 136734 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136024 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 270806 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 299780 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 45364 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109747 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132563 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115270 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132338 просмотра
Актуальное
Полицейского застрелили, двоих ранили во время протестов в Венесуэле

Полицейского застрелили, двоих ранили во время протестов в Венесуэле

Киев • УНН

 • 8560 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Полицейский погиб после того, как во время протеста оппозиционных сил в Венесуэле 26 октября в отношении него использовали огнестрельное оружие, еще двое офицеров полиции ранены. Об этом заявил министр внутренних дел страны Нестор Реверол в пятницу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Ранее лидер противников правящего правительства социалистов и президента Николаса Мадуро, Энрике Каприлес заявил, что во время протестов более 120 человек были ранены. По данным опросов, большинство населения страны обвиняют Н.Мадуро в экономическом провале, инфляции и дефиците товаров широкого потребления.

Протесты в Венесуэле стали следствием действий избирательных органов страны, которые заблокировали кампанию за отзыв с поста президента страны Николаса Мадуро. 25 октября оппозиционное большинство в Национальной ассамблее Венесуэлы проголосовало за то, чтобы начать "политический и криминальный" судебный процесс над Н.Мадуро за нарушение им демократических процедур.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы