Полицейского застрелили, двоих ранили во время протестов в Венесуэле

Ранее лидер противников правящего правительства социалистов и президента Николаса Мадуро, Энрике Каприлес заявил, что во время протестов более 120 человек были ранены. По данным опросов, большинство населения страны обвиняют Н.Мадуро в экономическом провале, инфляции и дефиците товаров широкого потребления.

Протесты в Венесуэле стали следствием действий избирательных органов страны, которые заблокировали кампанию за отзыв с поста президента страны Николаса Мадуро. 25 октября оппозиционное большинство в Национальной ассамблее Венесуэлы проголосовало за то, чтобы начать "политический и криминальный" судебный процесс над Н.Мадуро за нарушение им демократических процедур.