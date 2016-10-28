Полицейского застрелили, двоих ранили во время протестов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Полицейский погиб после того, как во время протеста оппозиционных сил в Венесуэле 26 октября в отношении него использовали огнестрельное оружие, еще двое офицеров полиции ранены. Об этом заявил министр внутренних дел страны Нестор Реверол в пятницу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Ранее лидер противников правящего правительства социалистов и президента Николаса Мадуро, Энрике Каприлес заявил, что во время протестов более 120 человек были ранены. По данным опросов, большинство населения страны обвиняют Н.Мадуро в экономическом провале, инфляции и дефиците товаров широкого потребления.
Протесты в Венесуэле стали следствием действий избирательных органов страны, которые заблокировали кампанию за отзыв с поста президента страны Николаса Мадуро. 25 октября оппозиционное большинство в Национальной ассамблее Венесуэлы проголосовало за то, чтобы начать "политический и криминальный" судебный процесс над Н.Мадуро за нарушение им демократических процедур.