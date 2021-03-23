Поліцейського, який застосував силу до жінки у столичному супермаркеті - звільнили

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Працівника поліції охорони, який підняв руку на жінку за те, що вона не одягнула маску в супермаркеті, було звільнено. Його керівника також зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони оголосили догану.

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“Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправданими. Тому за цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнено. Також знято з посади його безпосереднього керівника та оголошено догану начальнику столичного управління поліції охорони”, — повідомляє пресслужба МВС.

Що було раніше

Відомо, що у Києві працівник поліції охорони застосував силу до жінки, яка не одягнула захисну маску у супермаркеті. Охоронець кілька разів вдарив відвідувачку по голові, а вона в свою чергу штовхнула його ногою. Конфлікт стався на вулиці Берковецькій.