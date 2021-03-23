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Полицейского, который применил силу к женщине в столичном супермаркете - уволили

Полицейского, который применил силу к женщине в столичном супермаркете - уволили

Киев  •  УНН

 • 21339 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Уволен полицейский, который применил силу к посетительнице столичного супермаркета из-за того, что женщина не надела маску. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Детали

Работник полиции охраны, который поднял руку на женщину за то, что она не надела маску в супермаркете, был уволен. Его руководителя также сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявили выговор.

Цитата

“Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны”, — сообщает пресс-служба МВД.

Что было раньше

Известно, что в Киеве работник полиции охраны применил силу к женщине, не надевшей защитную маску в супермаркете. Охранник несколько раз ударил посетительницу по голове, а она в свою очередь толкнула его ногой. Конфликт произошел на улице Берковецкой.

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