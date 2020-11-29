Поліцейський рейд у Львові: нічний клуб закрили за порушення "карантину вихідного дня"

"29 листопада під час відпрацювання співробітники Личаківського відділу поліції виявили, що на вулиці Петрушевича у Львові, попри “карантин вихідного дня”, працює нічний клуб", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Личаківського відділу поліції, а також бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, "близько 1:00 ночі у закладі перебували близько ста осіб — відвідувачів та працівників, усі вони були без масок".

Також вказано, що правоохоронці з’ясували, що "нічний клуб працював за зачиненими дверима — у нього пускали лише за попереднім записом або за дзвінком".

Поліцейські припинили роботу закладу та встановили особи усіх, хто там перебував.

За фактом слідчі Личаківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні у Києві за результатами перевірки 84 столичних закладів на предмет дотримання “карантину вихідного дня” правоохоронці склали 8 протоколів та відкрили 1 кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.