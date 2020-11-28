"Карантин вихідного дня": у столиці перевірили понад 80 розважальних закладів

"Упродовж доби працівники столичної поліції перевірили 84 розважальних заклади. За результатами складено 8 протоколів за порушення вимог карантину. Окрім цього, в одному з нічних барів на території Подільського району поліцейські вилучили наркотичні засоби та відкрили кримінальне провадження", - повідомили у пресслужбі.

У МВС нагадали, що за порушення карантинних обмежень на посадових осіб закладів передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні упродовж минулих вихідних поліцейські склали 1144 адмінпротоколи через порушення "карантину вихідного дня".

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

Нагадаємо, у Києві за добу новий антирекорд: ще понад 1700 випадків COVID-19.