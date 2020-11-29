Полицейский рейд во Львове: ночной клуб закрыли за нарушение "карантина выходного дня"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львове полицейские прекратили работу ночного клуба, который работал с нарушением карантинных требований. Несмотря на "карантин выходного дня", в развлекательном заведении находились около ста человек, все они были без индивидуальных средств защиты. Следователи открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"29 ноября во время отработки сотрудники Лычаковского отдела полиции обнаружили, что на улице Петрушевича во Львове, несмотря на "карантин выходного дня", работает ночной клуб", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Лычаковского отдела полиции, а также бойцы батальона особого назначения полиции Львовской области. Как установили правоохранители, "около 1:00 ночи в заведении находились около ста человек - посетителей и работников, все они были без масок".
Также указано, что правоохранители выяснили, что "ночной клуб работал за закрытыми дверями - в него пускали только по предварительной записи или по звонку".
Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился.
По факту следователи Лычаковского отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры № 1 открыли уголовное производство ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, накануне в Киеве по результатам проверки 84 столичных заведений на предмет соблюдения "карантина выходного дня" правоохранители составили 8 протоколов и открыли 1 уголовное производство.
Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.
В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.