Полицейский рейд во Львове: ночной клуб закрыли за нарушение "карантина выходного дня"

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львове полицейские прекратили работу ночного клуба, который работал с нарушением карантинных требований. Несмотря на "карантин выходного дня", в развлекательном заведении находились около ста человек, все они были без индивидуальных средств защиты. Следователи открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.