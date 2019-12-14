Поліцейські викрили у хабарництві двох голів ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голова об’єднаної територіальної громади у Кіровоградський області вимагав та одержав 100 тисяч гривень неправомірної вигоди, а посадовець з Житомирській області – 2,5 тисячі доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
12 грудня оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції, детективи слідчого управління поліції Кіровоградщини під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали посадовця під час одержання другої частини хабара – 60 тисяч гривень.
За надання в оренду двох земельних ділянок голова об’єднаної територіальної громади, до складу якої входить 11 населених пунктів, вимагала 100 тисяч гривень. Під час проведення оперативних заходів поліцейські задокументували факт одержання фігурантом першої частини коштів.
У п’ятницю, 13 грудня, за вирішення аналогічного питання оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській, детективів СУ ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону також затримали голову ОТГ. У цьому випадку за виділення земельної ділянки під АЗС посадовець вимагав та одержав 2500 доларів США.
Наразі обидва посадовця затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили у хабарництві голову ОТГ.