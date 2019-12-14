Полицейские разоблачили во взяточничестве двух голов ОТО

12 декабря оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции, детективы следственного управления полиции Кировоградщины под процессуальным руководством прокуратуры области задержали чиновника во время получения второй части взятки - 60 000 гривен.

За предоставление в аренду двух земельных участков председатель объединенной территориальной общины, в состав которой входит 11 населенных пунктов, требовала 100 000 гривен. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт получения фигурантом первой части средств.

В пятницу, 13 декабря, за решение аналогичного вопроса оперативники управления стратегических расследований в Житомирской, детективов СУ ГУНП в Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона также задержали председателя ОТГ. В этом случае за выделение земельного участка под АЗС чиновник требовал и получил 2500 долларов США.

Сейчас оба чиновника задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области разоблачили во взяточничестве председателя ОТГ.