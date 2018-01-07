Поліцейські у Різдво катали дітей в службовій машині біля Софійської площі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні на Софійській площі у рамках програми “Патрульна поліція для дітей”, малюків катали на патрульних машинах, дозволяли вмикати сирени та приміряти екіпіровку, передає УНН.
Акцію влаштували з ініціативи патрульних поліцейських. Дітей возили вздовж вулиці Володимирської три патрульні машини. В інших двох діти могли побавитися з гучномовцем та мигалками. Також усі бажаючі могли приміряти бронежилети та каски. Також діти мали змогу проїхатися разом з кінною піхотою.
“Сьогоднішню акцію ми створили для дітей та їх батьків, для того, щоб привітати їх з Різдвом. Для того щоб у дітей була можливість познайомитися ближче з поліцейськими, та відчути себе хоч на хвилинку маленьким копом. Можливо хтось з них, коли виросте захоче приєднатися до нас”, — прокоментувала акцію начальник відділу звязків з громадськістю департаменту патрульної поліції старший лейтенант Катерина Белугіна.
Поліцейські розповідали основні принципи роботи під час патрулю, та перевіряли у молодшого покоління основні знання ПДР. За словами К.Белугіної, вони очікували на менш активну участь дітей в цій акції.
Як повідомляв УНН, українські держвідомства на Різдво "поколядували" у Twitter.