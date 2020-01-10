Поліцейські АРК затримали бойовика "самооборони Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Поліцейські Автономної Республіки Крим затримали бойовика, який входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook, інформує УНН.
"Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.
За словами начальника Головного управління поліції Криму Віталія Стрижака, слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.
Бойовику інкримінують правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15-ти років.
"9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура АР Крим", - зазначили правоохоронці.
Як повідомлялося раніше в УНН, депутат Бердянської міськради був затриманий за підозрою в тероризмі.