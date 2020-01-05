Депутат Бердянської міськради був затриманий за підозрою в тероризмі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Депутат Бердянської міської ради Віктор Цуканов заявив, що співробітники правоохоронних органів затримали його на блокпосту Нацполіції, коли він виїзджав з Маріуполя. Поліція підозрює його в участі у складі незаконних збройних формувань. Про це сам Цуканов написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Я був затриманий за підозрою в тероризмі. Мене і мою сім’ю на виїзді з Маріуполя затримали на блок посту як підозрюваного в участі в незаконних збройних формувань... З 17-00 до 20-40 годин ми провели незабутній час на нашому українському блокпосту, доводячи, що у 2014 я гуманітарну допомогу возив для української армії, а не в "ЛДНР”, — йдеться у повідомленні.

За словами Цуканова, його поїздка в Маріуполь закінчилася близько дев’ятої вечора у районному відділенні поліції Мангуша. Він зазначив, що склав заяву про перевищення посадових обов’язків представниками поліції. Цуканов також додав, що заяву довго не хотіли приймати.

Нагадаємо, у Миколаєві викрили міжнародний канал зв’язку, який співпрацював з “ЛДНР”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині правоохоронним органам здався бойовик “ЛДНР”

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