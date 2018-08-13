На Луганщині правоохоронним органам здався бойовик "ЛДНР"

Як розповіли правоохоронці, з оперативниками поліції Луганщини зв’язалися родичі бойовика незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”. Вони повідомили, що їхній родич має наміри повернутися на підконтрольну українській владі територію. Поліцейські разом зі співробітниками СБУ допомогли чоловіку перетнути “сіру зону” та зустріли 40-річного уродженця Донеччини неподалік лінії розмежування.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік розповів, що у грудні 2014 року він через складне матеріальне становище, повіривши пропаганді та “руському миру”, вступив до одного з підрозділів так званої “Народної міліції ЛНР” у м. Алчевськ. Під час служби чоловік займався охороною складів та місць розташування підрозділу. Вже у травні 2015 року через постійні суперечки та бійки із керівництвом чоловік переїхав до м. Донецьк, де продовжив незаконну діяльність у так званому “комендантському взводі” місцевих бандформувань.

Згодом через проблеми зі здоров’ям чоловік звільнився зі служби, але вже після курсу лікування повернувся на службу та вступив у лави так званих “внутрішніх військ ДНР”. Під час служби чоловік розчарувався в ідеях бойовиків та зрозумівши, що служить у складі терористичних формувань, вирішив покинути лави бандформувань та повернутись на підконтрольну українській владі територію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”. Подальшу долю чоловіка вирішить суд.

Нагадаємо, наприкінці липня 2018 року правоохоронці викрили чотирьох громадян України, які намагались проникнути до району проведення операції Об’єднаних сил, маючи при собі ретельно приховані паспорти громадян Російської Федерації. При цьому, у одного з них документи оформлені на різні ім’я та прізвища.