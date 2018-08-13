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В Луганской области правоохранительным органам сдался боевик "ЛДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В Луганской области правоохранителям сдался боевик незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, передает УНН.

В Луганской области правоохранительным органам сдался боевик "ЛДНР"

Как рассказали правоохранители, с оперативниками полиции Луганщины связались родственники боевика незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Они сообщили, что их родственник намерен вернуться на подконтрольную украинской власти территорию. Полицейские совместно с сотрудниками СБУ помогли мужчине пересечь "серую зону" и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку линии разграничения.

Во время общения с полицейскими мужчина рассказал, что в декабре 2014 года он из-за сложного материального положения, поверив пропаганде и "русскому миру", вступил в одно из подразделений так называемой "Народной милиции ЛНР" в г. Алчевск. Во время службы мужчина занимался охраной складов и мест расположения подразделения. Уже в мае 2015 года года из-за постоянных споров и драки с руководством мужчина переехал в г. Донецк, где продолжил незаконную деятельность в так называемом "комендантском взводе" местных бандформирований.

Впоследствии из-за проблем со здоровьем человек уволился со службы, но уже после курса лечения вернулся на службу и вступил в ряды так называемых "внутренних войск ДНР". Во время службы мужчина разочаровался в идеях боевиков и поняв, что служит в составе террористических формирований, решил покинуть ряды бандформирований и вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Напомним, в конце июля 2018 правоохранители разоблачили четырех граждан Украины, которые пытались проникнуть в район проведения операции Объединенных сил, имея при себе тщательно скрытые паспорта граждан Российской Федерации. При этом, у одного из них документы оформлены на разные имени и фамилии.

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