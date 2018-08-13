На Донбасі затримали чотирьох осіб з подвійним громадянством
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Наприкінці липня 2018 року правоохоронці викрили чотирьох громадян України, які намагались проникнути до району проведення операції Об’єднаних сил, маючи при собі ретельно приховані паспорти громадян Російської Федерації. При цьому, у одного з них документи оформлені на різні ім’я та прізвища, в мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.
Так, під час проведення фільтраційних заходів військові контррозвідники СБ України зі складу Об’єднаних сил установили, що троє громадян України, уродженці Донецької області, тривалий час перебуваючи на території Росії, у 2014 та 2015 роках добровільно отримали паспорти громадян “країни агресора” та приховували даний факт.
Інший “земляк” у 2010 році, під час отримання громадянства України, змінив прізвище та ім’я, а також написав зобов’язання щодо відмови від громадянства Російської Федерації протягом 2 років. Проте взятого на себе зобов’язання не виконав. Правоохоронці не виключають, що вказані особи можливо були направлені на мирну територію України кураторами із сусідньої держави для організації та проведення акцій спрямованих на дестабілізацію ситуації напередодні святкових заходів з нагоди Дня незалежності України.
Співробітники військової контррозвідки СБ України зі складу Об’єднаних сил вживають заходи спрямовані на встановлення дійсних намірів осіб, які намагались проникнути до району проведення операції Об’єднаних сил.
За фактами виявлених порушень чинного законодавства України, зокрема ст. 4 Конституції України та ст.2 Закону України “Про громадянство України”, Державна міграційна служба України за матеріалами військової контррозвідки СБ України ініціювала перед адміністрацією Президента України розгляд питання щодо позбавлення порушників громадянства України.
Нагадаємо, військовослужбовці об’єднаних сил ЗСУ на Донбасі затримали громадянина Росії, який на телефон знімав позиції військових.