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На Донбассе задержали четырех человек с двойным гражданством

Киев • УНН

 • 10019 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В конце июля 2018 правоохранители разоблачили четырех граждан Украины, которые пытались проникнуть в район проведения операции Объединенных сил, имея при себе тщательно скрытые паспорта граждан Российской Федерации. При этом, у одного из них документы оформлены на разные имени и фамилии, в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

На Донбассе задержали четырех человек с двойным гражданством

Так, во время проведения фильтрационных мероприятий военные контрразведчики СБ Украины из состава Объединенных сил установили, что трое граждан Украины, уроженцы Донецкой области, длительное время находясь на территории России, в 2014 и 2015 годах добровольно получили паспорта граждан "страны агрессора" и скрывали данный факт.

Другой "земляк" в 2010 году, во время получения гражданства Украины, сменил фамилию и имя, а также написал обязательство об отказе от гражданства Российской Федерации в течение 2 лет. Однако взятого на себя обязательства не выполнил. Правоохранители не исключают, что указанные лица возможно были направлены на мирную территорию Украины кураторами из соседнего государства для организации и проведения акций направленных на дестабилизацию ситуации накануне праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Украины.

Сотрудники военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил принимают меры направленные на установление действительных намерений лиц, которые пытались проникнуть в район проведения операции Объединенных сил.

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства Украины, в частности ст. 4 Конституции Украины и ст.2 Закона Украины "О гражданстве Украины", Государственная миграционная служба Украины по материалам военной контрразведки СБ Украины инициировала перед администрацией Президента Украины рассмотрение вопроса о лишении нарушителей гражданства Украины.

Напомним, военнослужащие объединенных сил ВСУ на Донбассе задержали гражданина России, который на телефон снимал позиции военных.

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