На Донбасі затримали росіянина, який фотографував позиції ЗСУ на мобільний
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Військовослужбовці об’єднаних сил ЗСУ на Донбасі затримали громадянина Росії, який на телефон знімав позиції військових, передає УНН з посиланням на прес-службу ООС.
“Вчора, 11.08. 2018 року, військовослужбовцями однієї з механізованих бригад зі складу Об’єднаних сил затримано чоловіка, який здійснював відео-зйомку позицій на свій мобільний телефон. Затриманим виявився громадянин Росії”, — йдеться в повідомленні.
За словами росіянина, він прибув подорожувати Україною.
“Військовослужбовців зацікавив той факт, що „турист“ прибув з далекого Сургуту, а серед історичних та культурних пам’яток в Україні його цікавили лише позиції підрозділів Збройних Сил України, які він знімав та ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні. Наразі його культурні „смаки“ вивчають експерти відповідних органів, які спеціалізуються на вивченні саме таких неординарних особистостей”, — повідомили в ООС.
Нагадаємо, минулої доби, 11 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із важкого озброєння.