На Донбассе задержали россиянина, который фотографировал позиции ВСУ на мобильный

"Вчера, 11.08. 2018 года, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России", - говорится в сообщении.

По словам россиянина, он прибыл путешествовать по Украине.

"Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне. Сейчас его культурные "вкусы" изучают эксперты соответствующих органов, специализирующихся на изучении именно таких неординарных личностей", - сообщили в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 11 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Боевики 34 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.