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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109816 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112279 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110785 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122403 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103399 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106984 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107329 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131747 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Депутат Бердянского горсовета был задержан по подозрению в терроризме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Депутат Бердянского городского совета Виктор Цуканов заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали его на блокпосту Нацполиции, когда он выезжал из Мариуполя. Полиция подозревает его в участии в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сам Цуканов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Я был задержан по подозрению в терроризме. Меня и мою семью на выезде из Мариуполя задержали на блок посту в качестве подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формирований... С 17-00 до 20-40 часов мы провели незабываемое время на нашем украинском блокпосту, доказывая, что в 2014 я гуманитарную помощь возил для украинской армии, а не в “ЛДНР”, — говорится в сообщении.

По словам Цуканова, его поездка в Мариуполь закончилась около девяти вечера в районном отделении полиции Мангуш. Он отметил, что составил заявление о превышении должностных обязанностей представителями полиции. Цуканов также добавил, что заявление долго не хотели принимать.

Напомним, в Николаеве разоблачили международный канал связи, который сотрудничал с “ЛДНР”.

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