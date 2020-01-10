Полицейские АРК задержали боевика "самообороны Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Полицейские Автономной Республики Крым задержали боевика, который входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает УНН.
"Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
По словам начальника Главного управления полиции Крыма Виталия Стрижака, следователи вручили задержанному сообщение о подозрении.
Боевику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований).
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.
"9 января Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура АР Крым", - отметили правоохранители.
Как сообщалось ранее в УНН, депутат Бердянского горсовета был задержан по подозрению в терроризме.