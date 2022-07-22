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Політолог розповіла, чому Німеччина сповільнює постачання зброї до України

Політолог розповіла, чому Німеччина сповільнює постачання зброї до України

Київ • УНН

 • 300197 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. За час повномасштабного вторгнення рф в Україну Німеччина пережила революційну трансформацію: від країни, яка з часів Другої світової війни не постачала нікому зброю, до країни, яка надає зброю Україні, хоча й повільними темпами. Таку думку в коментарі УНН висловила політолог Олеся Яхно.

Причина повільності полягає в залежності від російських енергоносіїв та економічних проблемах, пов’язаних з цим.

Цитата

«Нам здається, що все відбувається повільно, адже нам потрібна військова допомога у великому об’ємі вже зараз, бо кожного дня гинуть українці. І від наявності тієї чи іншої зброї залежить, якими будуть результати на фронті. Але з точки зору самої Німеччини там відбуваються радикальні і революційні трансформації. Треба згадати, що Німеччина взагалі не постачала зброю нікому, така була її позиція після Другої світової війни. Країна уникала будь-якої військової участі, адже мала комплекс війни. Тому для Німеччини, яка стала постачати зброю Україні, яка відмовляється від «Північного потоку-2», яка ставить за ціль повністю позбутися енергетичної залежності від росії, - це революційні трансформації», – зазначила Яхно.

Проте існує інший бік – домовленості, які досягаються щодо постачання зброї, періодично або затягуються в часі, або Україна отримує менше, ніж це було обіцяно.

«Я списую це на те, що Німеччина, як і інші країни ЄС, знаходиться в непростій економічній ситуації, що може викликати певні дискусії всередині суспільства. Уже є дані, за якими, якщо росія повністю перестане постачати газ, а така перспектива є, Німеччина повністю втратить 4,8% виробництва. Також є інші дані по інфляції. Тому я пов’язую цю повільність, навіть якщо вже прийняті рішення, з економічними проблемами», – вважає політолог.

Деталі

Окрім того, за словами експерта, Німеччина наразі перебудовується в низці сфер. Зокрема, в оборонній політиці і енергополітиці. Цілком можливо, що німецька влада спочатку прагне здійснити перебудову, позбутися енергозалежності від росії і зміцнити оборонну здатність країни, а вже потім в повній мірі допомагати Україні.

«Є ще одна складова – Захід боїться. Те, що росію ніхто не підтримує – це факт, і ніякого зворотного процесу вже не буде. Але зараз у західних країнах існує дві позиції. Одна полягає в тому, що треба якомога більше надавати Україні зброї, аби ЗСУ якомога швидше перейшли в контрнаступ і завершилася війна. Такої позиції дотримуються країни, які розуміють загрозу, зокрема, це країни Балтії, Східної Європи, Велика Британія, США. А є країни, які вважають, що треба не допустити захоплення України росією. І в той же час не допустити одномоментного знищення самої росії, адже є ризики застосування ядерної зброї. Така позиція полягає в тому, що треба надавати стільки зброї, щоб Україна не програла, але не могла вже зараз активно здійснити контрнаступ. І, можливо, Німеччина є прихильником другого варіанту. Вони можуть боятися непрогнозованості, тому надають військову допомогу поступово і дозовано», – додала Яхно.

Нагадаємо

Німецький канцлер Олаф Шольц продовжує обіцяти, що поставки зброї в Україну триватимуть. Але якщо подивитися на список федерального уряду, то видно, як мало насправді доставляється до Києва.

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