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Політичним партіям заборонено займатися благодійністю в період виборчого процесу - НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз’яснення стосовно права політичних партій здійснювати благодійну діяльність. Відтак, це заборонено у період виборчого процесу, з 5 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Політичним партіям заборонено займатися благодійністю в період виборчого процесу - НАЗК

“Політичні партії під час провадження статутної діяльності не можуть використовувати свої майно та кошти на благодійну діяльність”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що благодійна допомога в період виборчого процесу не повинна надаватись від імені політичної партії або будь-яким чином пов’язуватись із її діяльністю.

“Благодійна допомога від партії в період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборців. Вона передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років або від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років (ч. 3 ст. 160 ККУ). Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня місцевих виборів — 5 вересня”, — додали в НАЗК.

Нагадаємо, у Чернігівській області розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному окрузі № 208.

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