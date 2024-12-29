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Покровськ залишається найгарячішою точкою фронту – ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 25396 перегляди

Російські війська здійснили 54 атаки на Покровському напрямку за минулу добу. Противник намагається прорватися до околиць міста, але зазнає значних втрат від українських сил.

Покровськ залишається найгарячішим напрямком на фронті, де за минулу добу відбулося 54 атаки. Російські війська намагаються прорвати оборону на околицях міста.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Що до Покровська - це вцілому найгарячіший напрямок. За минулу добу там відбулося 54 атаки. Противник докладає всіх зусиль, щоб прорватись до околиць міста, але саме там українські війська наносять йому найбільше ураження і він несе найбільші втрати

- зазначив Трегубов.

Нагадаємо 

Українські війська стикаються з надважкими викликами під час операції в Курській області, виснаження, деморалізація, невчасні накази та агресивна контратака росіян, підсилена північнокорейськими підрозділами, ставлять під загрозу контроль над регіоном і ключовими логістичними маршрутами. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна
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