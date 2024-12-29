Покровськ залишається найгарячішою точкою фронту – ОСУВ "Хортиця"

Покровськ залишається найгарячішим напрямком на фронті, де за минулу добу відбулося 54 атаки. Російські війська намагаються прорвати оборону на околицях міста.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Що до Покровська - це вцілому найгарячіший напрямок. За минулу добу там відбулося 54 атаки. Противник докладає всіх зусиль, щоб прорватись до околиць міста, але саме там українські війська наносять йому найбільше ураження і він несе найбільші втрати