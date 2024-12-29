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Покровск остается самой горячей точкой фронта - ОСУВ «Хортица»

Покровск остается самой горячей точкой фронта - ОСУВ «Хортица»

Киев  •  УНН

 • 19679 просмотра

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Российские войска совершили 54 атаки на Покровском направлении за минувшие сутки. Противник пытается прорваться к окраинам города, но несет значительные потери от украинских сил.

Покровск остается самым горячим направлением на фронте, где за минувшие сутки произошло 54 атаки. Российские войска пытаются прорвать оборону на окраинах города.

Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается Покровска - это в целом самое горячее направление. За минувшие сутки там произошло 54 атаки. Противник прилагает все усилия, чтобы прорваться к окраинам города, но именно там украинские войска наносят ему наибольшее поражение и он несет наибольшие потери

- отметил Трегубов.

Напомним 

Украинские войска сталкиваются со сверхтяжелыми вызовами во время операции в Курской области, истощение, деморализация, несвоевременные приказы и агрессивная контратака россиян, усиленная северокорейскими подразделениями, ставят под угрозу контроль над регионом и ключевыми логистическими маршрутами. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея