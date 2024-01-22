Покоління Z змінює ринок праці: зайнятість підлітків у США досягла максимуму за 14 років

Сучасні старшокласники покоління Z масово влаштовуються на роботу після школи та влітку, і змінюють тенденцію відмови від роботи, коли міленіали були підлітками. Про це пише The Washington Post на основі даних Міністерства праці США, передає УНН.

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Принаймні на 250 тисяч підлітків зараз працює більше, ніж до пандемії, що є частиною поступового, але послідовного зсуву, який сприяє збільшенню зайнятості в ресторанах і магазинах і змінює культурні норми.

Загалом 37 відсотків підлітків у віці від 16 до 19 років мали роботу або шукали її минулого року, що є найвищим річним показником з 2009 року, згідно з даними Міністерства праці.

Таке зростання відбулося після більш ніж чотирьох десятиліть спаду, тенденції, яка прискорилася в 2000-х роках, свідчать дані Міністерства праці.

Ті підлітки, які працюють, вони справді хочуть це робити. Вони енергійні та готові працювати, чого насправді не було з попереднім поколінням мілленіалів сказав Ніло Гонсалес, власник піцерії.

В інтерв’ю працівники старшого шкільного віку називали низку причин для роботи, включаючи фінансову незалежність і можливість спробувати нове. Інфляція також була головним чинником: студенти з сімей з низьким рівнем доходу кажуть, що працюють, щоб допомогти своїм батькам оплатити оренду й комунальні послуги, тоді як інші використовують додаткові гроші, щоб оплачувати зростаючі ціни на бензин і страхування автомобіля, або на прогулянки з друзями.

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