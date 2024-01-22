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Покоління Z змінює ринок праці: зайнятість підлітків у США досягла максимуму за 14 років

Київ • УНН

 • 32067 перегляди

Зайнятість підлітків у США досягла 14-річного максимуму, особливо в ресторанах і магазинах, що свідчить про зміну ставлення покоління Z до роботи. Зростання інфляції та прагнення до фінансової незалежності впливають на те, що все більше підлітків шукають роботу.

Сучасні старшокласники покоління Z масово влаштовуються на роботу після школи та влітку, і змінюють тенденцію відмови від роботи, коли міленіали були підлітками. Про це пише The Washington Post на основі даних Міністерства праці США, передає УНН.

Деталі

Принаймні на 250 тисяч підлітків зараз працює більше, ніж до пандемії, що є частиною поступового, але послідовного зсуву, який сприяє збільшенню зайнятості в ресторанах і магазинах і змінює культурні норми.

Загалом 37 відсотків підлітків у віці від 16 до 19 років мали роботу або шукали її минулого року, що є найвищим річним показником з 2009 року, згідно з даними Міністерства праці.

Таке зростання відбулося після більш ніж чотирьох десятиліть спаду, тенденції, яка прискорилася в 2000-х роках, свідчать дані Міністерства праці.

Ті підлітки, які працюють, вони справді хочуть це робити. Вони енергійні та готові працювати, чого насправді не було з попереднім поколінням мілленіалів

сказав Ніло Гонсалес, власник піцерії.

В інтерв’ю працівники старшого шкільного віку називали низку причин для роботи, включаючи фінансову незалежність і можливість спробувати нове. Інфляція також була головним чинником: студенти з сімей з низьким рівнем доходу кажуть, що працюють, щоб допомогти своїм батькам оплатити оренду й комунальні послуги, тоді як інші використовують додаткові гроші, щоб оплачувати зростаючі ціни на бензин і страхування автомобіля, або на прогулянки з друзями.

"Уже пізно": в Instagram з'являться нічні підказки, які закликатимуть підлітків йти спати 20.01.24, 02:35 • 72255 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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