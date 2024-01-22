Поколение Z меняет рынок труда: занятость подростков в США достигла максимума за 14 лет

Современные старшеклассники поколения Z массово устраиваются на работу после школы и летом, и меняют тенденцию отказа от работы, когда миллениалы были подростками. Об этом пишет The Washington Post на основе данных Министерства труда США, передает УНН.

Детали

По крайней мере на 250 тысяч подростков сейчас работает больше, чем до пандемии, что является частью постепенного, но последовательного сдвига, который способствует увеличению занятости в ресторанах и магазинах и меняет культурные нормы.

В целом 37 процентов подростков в возрасте от 16 до 19 лет имели работу или искали ее в прошлом году, что является самым высоким годовым показателем с 2009 года, согласно данным Министерства труда.

Такой рост произошел после более чем четырех десятилетий спада, тенденции, которая ускорилась в 2000-х годах, свидетельствуют данные Министерства труда.

Те подростки, которые работают, они действительно хотят это делать. Они энергичны и готовы работать, чего на самом деле не было с предыдущим поколением миллениалов сказал Нило Гонсалес, владелец пиццерии.

В интервью работники старшего школьного возраста называли ряд причин для работы, включая финансовую независимость и возможность попробовать новое. Инфляция также была главным фактором: студенты из семей с низким уровнем дохода говорят, что работают, чтобы помочь своим родителям оплатить аренду и коммунальные услуги, тогда как другие используют дополнительные деньги, чтобы оплачивать растущие цены на бензин и страховку автомобиля, или на прогулки с друзьями.

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