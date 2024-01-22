Поколение Z меняет рынок труда: занятость подростков в США достигла максимума за 14 лет

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  178720 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  229245 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  198153 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  192548 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  199204 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  186654 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  179811 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  167756 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  163632 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162611 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Поколение Z меняет рынок труда: занятость подростков в США достигла максимума за 14 лет

Занятость подростков в США достигла 14-летнего максимума, особенно в ресторанах и магазинах, что свидетельствует об изменении отношения поколения Z к работе. Рост инфляции и стремление к финансовой независимости влияют на то, что все больше подростков ищут работу.

Экономика •   •  1435 просмотра
Поколение Z меняет рынок труда: занятость подростков в США достигла максимума за 14 лет

В Иране солдат открыл огонь по сослуживцам: четверо убиты

В армии Ирана причиной инцидента пока называют либо психическое состояние солдата, либо случайность.

Общество •   •  3016 просмотра
В Иране солдат открыл огонь по сослуживцам: четверо убиты

В Одессе от остановки сердца умер украинский актер и драматург Евгений Хаит

В Одессе от остановки сердца умер украинский актер, сатирик и сценарист Евгений Хаит. Он был известен своей работой в "Джентльмен-шоу" и проекте "Голые и смешные".

Культура •   •  3420 просмотра
В Одессе от остановки сердца умер украинский актер и драматург Евгений Хаит

В аэропорту Дублина из-за шторма отменены более 100 рейсов

Шторм заставил отменить 102 рейса в аэропорту Дублина, еще 24 посадки были прерваны, а 27 рейсов были изменены. Метеорологическая служба Ирландии выпустила значительные погодные предупреждения, влияющие на деятельность и имущество по всей стране.

Новости Мира •   •  4289 просмотра
В аэропорту Дублина из-за шторма отменены более 100 рейсов

У британской герцогини обнаружили рак кожи

У герцогини Йоркской Сары Фергюсон диагностировали рак кожи после лечения рака молочной железы, которое она прошла в прошлом году. Эта новость появилась в то время, когда другие члены британской королевской семьи проходят медицинские процедуры.

Здоровье •   •  7630 просмотра
У британской герцогини обнаружили рак кожи

В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту

Частный российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо, судьба двух других остается неизвестной.

Новости Мира •   •  9095 просмотра
В Афганистане упал частный российский самолет с шестью людьми на борту

В течение дня россияне 24 раза обстреляли Сумскую область

Россияне 24 раза обстреляли различные населенные пункты Сумской области, всего зафиксировано 96 взрывов. Пострадали Хотинский, Юнаковский, Белопольский, Краснопольский, Великописаревский, Эсманьский, Шалыгинский и Свесский районы.

Война •   •  13539 просмотра
В течение дня россияне 24 раза обстреляли Сумскую область

На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

В Харьковской области микроавтобус Ford Transit столкнулся лоб в лоб с автомобилем Hyundai, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двое детей. По факту аварии ведется расследование, по результатам которого может начаться досудебное расследование за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Общество •   •  12441 просмотра
На Харьковщине микроавтобус столкнулся "лоб в лоб" с легковушкой, пять человек пострадали

В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ

Ленинградская область в России была приведена в состояние повышенной готовности после ночной атаки беспилотников на терминал в Усть-Луге. Как сообщается, власти пообещали "уничтожить беспилотники в случае их обнаружения".

Война •   •  19607 просмотра
В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ

Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление

Вооруженные силы Украины отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, обвиняя в этом российские войска. По данным местных оккупационных властей, в результате обстрела погибло 27 человек и 25 получили ранения.

Война •   •  20472 просмотра
Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление