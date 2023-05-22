Поки немає репарацій: юрист розповів, як українці можуть через суди вимагати відшкодування збитків від рф

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Раніше українці могли звертатися до Європейського суду з прав людини, однак нині цей механізм не є дієвим через виключення росії з Ради Європи. Разом з тим, юрист зазначив, що з відповідними позовами можна звертатися і до українських судів.

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“На сьогодні фактично росію виключили з Ради Європи, тому такий механізм як, наприклад, ЄСПЛ на сьогодні вже не є таким, що можна застосовувати щодо нових порушень, які відбулися після вересня 2022 року. А щодо тих, що були до вересня, 2022 року пройшов строк подачі заяв, в цілому. Там було 4 місяці. Але ті хто подався раніше, мають дуже вагомі шанси отримати ці кошти (...).

Також існує практика, коли українці звертаються до українських судів проти держави-агресора. Оскільки держава-агресор порушує міжнародне право і вчинює міжнародні злочини, то тут юрисдикція є. І на сьогодні можна казати, що це теж форма фіксації шкоди, яка наноситься”, - розповів Бабін.

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Для відшкодування збитків українці можуть звертатися і до міжнародних інстанцій, таких як Міжнародний кримінальний суд. Бабін зазначив, що у такому випадку необхідні документальні підтвердження завданої шкоди.

“Крім того, індивіди можуть звертатися до Міжнародного кримінального суду, але виключно щодо ситуації коли щодо них вчинили відповідні міжнародні злочини. Це також варіант, але тут необхідно, аби був склад міжнародного злочину і щоб шкода була задокументована.

Теоретично можна звертатися до комітетів ООН з прав людини у Женеві, вони також можуть встановлювати певні компенсації. Цей механізм також існує.

Якщо ви приватна особа або бізнесмен, і втрати вимірюються мільйонами доларів, є сенс порушувати арбітражний процес, але це дуже витратна річ. Ви виграєте справу, але витрати на організацію процесу несе сама сторона. І для того, щоб у росії щось у цьому процесі відсудити, ви маєте витратити чималі кошти. І тому ці процеси мають перспективи для людей, які втратили дуже багато майна, яке вимірюється мільйонами доларів. Це зазвичай стосується бізнесу, і ці процеси ідуть”, - зазначив Борис Бабін.

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Для підкріплення позову у деяких випадках необхідно мати експертні висновки щодо завданої шкоди. Їх можна отримати у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

“Це національна експертиза. Будь-яке провадження – і європейський суд до вересня 2022 року, і міжнародний кримінальний суд, і комітети ООН, і в арбітражі - можна подавати відповідні експертні висновки щодо шкоди. При зверненні до арбітражів такі висновки обов’язкові”, - додав експерт.

Нагадаємо

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявив, що висновки КНДІСЕ вже лягають в основу заяв українців до Міжнародного кримінального суду щодо відшкодування збитків, завданих російською агресію.

Аби отримати таку експертизу необхідно заповнити відповідні форми, які можна знайти на сайті КНДІСЕ.