Пока нет репараций: юрист рассказал, как украинцы могут через суды требовать возмещения убытков от рф

Детали

Ранее украинцы могли обращаться в Европейский суд по правам человека, однако сейчас этот механизм не является действенным из-за исключения россии из Совета Европы. Вместе с тем, юрист отметил, что с соответствующими исками можно обращаться и в украинские суды.

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“На сегодня фактически Россию исключили из Совета Европы, поэтому такой механизм как, например, ЕСПЧ на сегодня уже не является таким, который можно применять в отношении новых нарушений, которые произошли после сентября 2022 года. А по тем, что были до сентября, в 2022 году прошел срок подачи заявлений, в целом. Там было 4 месяца. Но те, кто подался раньше, имеют очень весомые шансы получить эти средства (...).

Также существует практика, когда украинцы обращаются в украинские суды против государства-агрессора. Поскольку государство-агрессор нарушает международное право и совершает международные преступления, то здесь юрисдикция есть. И на сегодня можно говорить, что это тоже форма фиксации вреда, который наносится”, - рассказал Бабин.

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Для возмещения убытков украинцы могут обращаться и в международные инстанции, такие как Международный уголовный суд. Бабин отметил, что в таком случае необходимы документальные подтверждения нанесенного ущерба.

“Кроме того, индивиды могут обращаться в Международный уголовный суд, но исключительно в ситуации, когда в отношении их совершили соответствующие международные преступления. Это также вариант, но здесь необходимо, чтобы был состав международного преступления и чтобы вред был задокументирован.

Теоретически можно обращаться в комитеты ООН по правам человека в Женеве, они также могут устанавливать определенные компенсации. Этот механизм также существует.

Если вы частное лицо или бизнесмен, и потери измеряются миллионами долларов, есть смысл поднимать арбитражный процесс, но это очень затратная вещь. Вы выиграете дело, но расходы на организацию процесса несет сама сторона. И для того, чтобы у России что-то в этом процессе отсудить, вы должны потратить немалые средства. И поэтому эти процессы имеют перспективы для людей, которые потеряли очень много имущества, которое измеряется миллионами долларов. Это обычно касается бизнеса, и эти процессы идут”, - отметил Борис Бабин.

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Для подкрепления иска в некоторых случаях необходимо иметь экспертные заключения о нанесенном ущербе. Их можно получить в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

“Это национальная экспертиза. Любое производство – и европейский суд до сентября 2022 года, и международный уголовный суд, и комитеты ООН, и в арбитраже - можно подавать соответствующие экспертные заключения о вреде. При обращении в арбитражи такие выводы обязательны", - добавил эксперт.

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что выводы КНИИСЭ уже ложатся в основу заявлений украинцев в Международный уголовный суд по возмещению ущерба, нанесенного российской агрессией.

Чтобы получить такую экспертизу необходимо заполнить соответствующие формы, которые можно найти на сайте КНИИСЭ.