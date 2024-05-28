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Пограбування по-голлівудськи: у Чернігові двоє чоловіків зробили підкоп, щоб пограбувати банк

Пограбування по-голлівудськи: у Чернігові двоє чоловіків зробили підкоп, щоб пограбувати банк

Київ • УНН

 • 18991 перегляди

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які на початку місяця підірвали банк у Чернігові. Зловмисники планували пограбувати установу та заздалегідь зробили підкоп, але не розрахували силу вибуху і той знищив стіни будівлі.

У Чернігові затримали двох чоловіків, причетних до підриву банку. Зловмисники намагались викрасти гроші з банківських комірок людей на понад 5 мільйонів гривень. Про це заявили у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей за попередньою змовою намагалися викрасти грошові кошти клієнтів банку, розташованого в місті Чернігові.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіки декілька місяців готувались до пограбування. Зокрема, з лютого 2024 року фігуранти періодично приїздили до міста, збирали детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього.

Підозрювані завчасно викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища

- розповіли в Нацполіції.

Зранку 6 травня зловмисники залізли на дах будівлі банку, наповнили його приміщення паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та підпалили.

Після цього вони проникли в середину банку, де намагались зламати індивідуальні скриньки громадян.  

У банківських скриньках зберігалися грошові кошти на загальну суму понад 5,5 млн грн. Не встигнувши зламати всі скриньки до прибуття правоохоронців, чоловіки зникли з місця скоєння злочину

- розповіли поліцейські. 

Підозрюваних затримали в Запорізькій та Миколаївській областях. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам у замаху на крадіжку в особливо великих розмірах, умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України) 

- підсумували у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області.

Доповнення

Начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розповів, що тунель, який прорили підозрювані, мав 20 метрів довжини. 

(...) зробили підкоп довжиною 20 метрів і планували проникнути до приміщення та викрасти кошти, а потім підпалити покрівлю й у димовій завісі від пожежі вийти через тунель непоміченими. Але... не вдалося

- розповів поліцейський. 

За його словами, чоловіки "перестарались" та зробили такий вибух, що він зруйнував навіть стіни банку. Після цього зловмисники злякались і в паніці втекли. 

Нагадаємо

На початку травня, УНН повідомив, що в вранці 6 травня в Чернігові стався вибух у приміщенні банку, внаслідок чого почалась пожежа. Будівля пошкоджена, однак обійшлось без постраждалих

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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