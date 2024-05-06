В Чернігові вранці стався вибух в приміщенні банку: що відомо
Київ • УНН
У будівлі банку в Чернігові рано вранці стався вибух, що спричинив пожежу та пошкодження будівлі, але обійшлося без жертв; правоохоронці розслідують справу про умисне знищення майна шляхом вибуху.
В Чернігові сьогодні рано вранці стався вибух у приміщенні банку, внаслідок чого почалась пожежа. Будівля пошкоджена, однак обійшлось без постраждалих. На місці працюють правоохоронці. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Чернігівської області у Telegram.
Деталі
Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля зазнала пошкоджень. Постраждалих людей немає.
Наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).