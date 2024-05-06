В Чернигове утром произошел взрыв в помещении банка: что известно

В Чернигове сегодня рано утром произошел взрыв в помещении банка, в результате чего начался пожар. Здание повреждено, однако обошлось без пострадавших. На месте работают правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Черниговской области в Telegram.

Детали

Сегодня около 4-х утра в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении банка в центре Чернигова. В результате взрыва произошел пожар, здание получило повреждения. Пострадавших людей нет.

Сейчас на месте события работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).