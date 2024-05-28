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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк

Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 14:06  •  5069 просмотра

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Правоохранители задержали двух мужчин, которые в начале месяца взорвали банк в Чернигове. Злоумышленники планировали ограбить учреждение и заранее сделали подкоп, но не рассчитали силу взрыва и тот уничтожил стены здания.

В Чернигове задержали двух мужчин, причастных к подрыву банка. Злоумышленники пытались похитить деньги из банковских ячеек людей на более 5 миллионов гривен. Об этом заявили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области, передает УНН.

Детали 

По данным следствия, двое жителей Запорожской и Николаевской областей по предварительному сговору пытались похитить денежные средства клиентов банка, расположенного в городе Чернигове.

Правоохранители выяснили, что мужчины несколько месяцев готовились к ограблению. В частности, с февраля 2024 года фигуранты периодически приезжали в город, собирали подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличие средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него.

Подозреваемые заблаговременно выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения в смежное с банком подвальное помещение многоэтажного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища

- рассказали в Нацполиции.

Утром 6 мая злоумышленники залезли на крышу здания банка, наполнили его помещения горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и подожгли.

После этого они проникли внутрь банка, где пытались взломать индивидуальные ячейки граждан.  

В банковских ячейках хранились денежные средства на общую сумму более 5,5 млн грн. Не успев взломать все ящики до прибытия правоохранителей, мужчины скрылись с места совершения преступления

- рассказали полицейские. 

Подозреваемых задержали в Запорожской и Николаевской областях. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам в покушении на кражу в особо крупных размерах, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины) 

- подытожили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области.

Дополнение

Начальник криминальной полиции Андрей Небытов рассказал, что тоннель, который прорыли подозреваемые, имел 20 метров длины. 

(...) сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и похитить средства, а затем поджечь кровлю и в дымовой завесе от пожара выйти через туннель незамеченными. Но... не удалось

- рассказал полицейский. 

По его словам, мужчины "перестарались" и сделали такой взрыв, что он разрушил даже стены банка. После этого злоумышленники испугались и в панике убежали. 

Напомним

В начале мая, УНН сообщил, что в утром 6 мая в Чернигове произошел взрыв в помещении банка, в результате чего начался пожар. Здание повреждено, однако обошлось без пострадавших

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКриминал и ЧП
chernigovЧернигов
zaporozheЗапорожье
nikolaevНиколаев
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