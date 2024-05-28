Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк
Киев • УНН
Правоохранители задержали двух мужчин, которые в начале месяца взорвали банк в Чернигове. Злоумышленники планировали ограбить учреждение и заранее сделали подкоп, но не рассчитали силу взрыва и тот уничтожил стены здания.
В Чернигове задержали двух мужчин, причастных к подрыву банка. Злоумышленники пытались похитить деньги из банковских ячеек людей на более 5 миллионов гривен. Об этом заявили в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области, передает УНН.
Детали
По данным следствия, двое жителей Запорожской и Николаевской областей по предварительному сговору пытались похитить денежные средства клиентов банка, расположенного в городе Чернигове.
Правоохранители выяснили, что мужчины несколько месяцев готовились к ограблению. В частности, с февраля 2024 года фигуранты периодически приезжали в город, собирали подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличие средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него.
Подозреваемые заблаговременно выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения в смежное с банком подвальное помещение многоэтажного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища
Утром 6 мая злоумышленники залезли на крышу здания банка, наполнили его помещения горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и подожгли.
После этого они проникли внутрь банка, где пытались взломать индивидуальные ячейки граждан.
В банковских ячейках хранились денежные средства на общую сумму более 5,5 млн грн. Не успев взломать все ящики до прибытия правоохранителей, мужчины скрылись с места совершения преступления
Подозреваемых задержали в Запорожской и Николаевской областях. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам в покушении на кражу в особо крупных размерах, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины)
Дополнение
Начальник криминальной полиции Андрей Небытов рассказал, что тоннель, который прорыли подозреваемые, имел 20 метров длины.
(...) сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и похитить средства, а затем поджечь кровлю и в дымовой завесе от пожара выйти через туннель незамеченными. Но... не удалось
По его словам, мужчины "перестарались" и сделали такой взрыв, что он разрушил даже стены банка. После этого злоумышленники испугались и в панике убежали.
Напомним
В начале мая, УНН сообщил, что в утром 6 мая в Чернигове произошел взрыв в помещении банка, в результате чего начался пожар. Здание повреждено, однако обошлось без пострадавших
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк
Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар
Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг
Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ
Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека
Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн
россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg
рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"
Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн
Популярные
Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит
Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Публикации
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк
Правоохранители задержали двух мужчин, которые в начале месяца взорвали банк в Чернигове. Злоумышленники планировали ограбить учреждение и заранее сделали подкоп, но не рассчитали силу взрыва и тот уничтожил стены здания.
Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар
Российская армия нанесла удар по населенному пункту в Харьковском районе, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг
Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, и НАТО работает с членами Альянса над увеличением поставок боеприпасов, систем противовоздушной обороны, в частности передовых систем Patriot.
Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные
Более 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные, из них 1,175 миллиона воспользовались приложением «Резерв+».
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ
В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, а начальник местного военного гарнизона сообщил о вражеских КАБах над городом.
Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека
В результате авиаудара российской авиации по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая погибли 17 человек - опознаны 12 сотрудников и 4 посетителей. Два человека считаются пропавшими без вести.
Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн
Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову грозит залог в размере более 17 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен и потенциальной причастности к еще двум преступлениям.
россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg
российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.
рф планирует отправить украинских детей из оккупированной Луганщины в пропагандистские лагеря на "перевоспитание"
рф планирует отправить более 12 000 украинских детей из оккупированной Луганской области в пропагандистские лагеря в россии для «перевоспитания».
Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн
Фильм об украинских писателях эпохи Расстрелянного Возрождения, которые жили в Харькове, «Дом „Слово“: Бесконечный роман» за три недели проката собрал почти 13 миллионов гривен.