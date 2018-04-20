Погрожував компроматом: росіянин вимагав 250 тис. дол. у київського бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією та прокуратурою затримали у Києві громадянина Росії, який вимагав 250 тис. дол. від підприємця, погрожуючи розповсюдженням компрометуючої інформації. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що зловмисник переїхав до України на початку цього року. Через спільне коло друзів він познайомився зі столичним комерсантом та почав збирати інформацію про його бізнес та родину. Погрожуючи розповсюдженням особистої інформації про бізнесмена та його сім’ю, яка зможе зашкодити їх репутації, чоловік вимагав двісті п’ятдесят тисяч доларів США за “мовчання”, — йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали зловмисника в одному із закладів громадського харчування у центрі Києва під час отримання “авансу” у розмірі 7 тис. дол.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, за вимагання та отримання 2,5 тисяч доларів хабара за надання особі довічної групи інвалідності затримано голову Київської міської спеціалізованої травматологічної медико-соціальної експертної комісії Департаменту охорони здоров’я КМДА та лікаря-ортопеда центру первинної медико-санітарної допомоги одного з районів столиці.