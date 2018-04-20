Угрожал компроматом: россиянин требовал 250 тыс. долл. у киевского бизнесмена

"Правоохранители установили, что злоумышленник переехал в Украину в начале этого года. Через общий круг друзей он познакомился со столичным коммерсантом и начал собирать информацию о его бизнесе и семье. Угрожая распространением личной информации о бизнесмене и его семье, которая сможет повредить их репутации, мужчина требовал двести пятьдесят тысяч долларов за "молчание", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из заведений общественного питания в центре Киева во время получения "аванса" в размере 7 тыс. долл.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, за вымогательство и получение 2500 долларов взятки за предоставление лицу пожизненной группы инвалидности задержан председатель Киевской городской специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии Департамента здравоохранения КГГА и врача-ортопеда центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы.