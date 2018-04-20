Угрожал компроматом: россиянин требовал 250 тыс. долл. у киевского бизнесмена

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 8078 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 26436 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 52457 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 67290 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 93406 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 133964 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 101333 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133399 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186744 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 282392 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 139174 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 129409 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 110954 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 149316 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 95430 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 97399 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 151296 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 400126 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 359477 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 444217 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 10196 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 10855 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 21392 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 32082 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 38056 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Угрожал компроматом: россиянин требовал 250 тыс. долл. у киевского бизнесмена

Киев • УНН

 • 8372 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сотрудники СБУ совместно с Нацполициею и прокуратурой задержали в Киеве гражданина России, который требовал 250 тыс. долл. от предпринимателя, угрожая распространением компрометирующей информации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

Угрожал компроматом: россиянин требовал 250 тыс. долл. у киевского бизнесмена

"Правоохранители установили, что злоумышленник переехал в Украину в начале этого года. Через общий круг друзей он познакомился со столичным коммерсантом и начал собирать информацию о его бизнесе и семье. Угрожая распространением личной информации о бизнесмене и его семье, которая сможет повредить их репутации, мужчина требовал двести пятьдесят тысяч долларов за "молчание", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из заведений общественного питания в центре Киева во время получения "аванса" в размере 7 тыс. долл.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, за вымогательство и получение 2500 долларов взятки за предоставление лицу пожизненной группы инвалидности задержан председатель Киевской городской специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии Департамента здравоохранения КГГА и врача-ортопеда центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88